РФ готова помочь в урегулировании конфликта в Африне, если стороны проявят интерес

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия готова оказать содействие в урегулировании конфликта в Африне (65 км от Алеппо), если эту помощь стороны посчитают востребованной. Об этом в понедельник заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Россия никому не навязывает свою роль. Если она кому- то покажется востребованной, то мы готовы оказать добрую услугу с тем, чтобы прекратить кровопролитие и найти общие знаменатели", - сказал он. "Главное для нас - это подходы, связанные с выполнением резолюции СБ ООН 2254 и уважение территориальной целостности, суверенитета и единства Сирии", - добавил высокопоставленный дипломат.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в Африне. В этом районе проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Указанные организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", которая пользуется поддержкой США.

Агентство Firat 19 февраля сообщило, что СНС передадут сирийской армии несколько позиций в Африне и пограничных с Турцией районах. Курды требуют также от Дамаска обеспечить противовоздушную оборону Африна, который подвергается атакам турецких ВВС. Из Дамаска пока не поступало подтверждений о готовящемся вводе армейских подразделений в Африн.

В свою очередь глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что правительство Сирии столкнется с определенными последствиями, если Дамаск примет решение заключить соглашение с отрядами СНС и ввести войска в Африн.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не выступает против ввода сирийских правительственных сил в Африн, если они будут бороться с терроризмом. При этом он подчеркнул, что если сирийские войска войдут в Африн для защиты отрядов СНС, "то турецкие войска никто не сможет остановить".