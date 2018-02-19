Главы МИД России и Алжира условились продвигать военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Развитие военно-технических связей, борьба с терроризмом, а также урегулирование конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке стали главными темами переговоров министров иностранных дел России и Алжира Сергея Лаврова и Абделькадера Месахеля в понедельник.

Как отметил глава МИД РФ, политические, торгово-экономические, военно-технические связи России и Алжира динамично развиваются в полном соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве 2001 года. "Хорошие перспективы и хорошие результаты уже достигнуты в сфере военно-технического сотрудничества. Планы, которые здесь существуют, необходимо выполнять. Мы настроены на это, как и наши алжирские друзья", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Алжира обратил внимание на плодотворное сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Лавров со своей стороны выразил удовлетворение тем, что Алжир присоединяется к международному банку данных, созданному ФСБ РФ, в котором собирается информация об иностранных террористах-боевиках и их перемещениях.

Главы внешнеполитических ведомств отметили совпадение подходов двух стран к урегулированию в Ливии, Сахаро-Сахельском регионе, Сирии, а также палестино-израильскому конфликту. Лавров дал высокую оценку усилиям Алжира по содействию урегулированию в Ливии. "Считаем, что помимо Алжира, который проявляет активную заинтересованность в содействии переводу ситуации в конструктивное переговорное русло, полезную роль играют и другие соседние страны, такие как Тунис и Египет", - добавил он.

По словам главы МИД РФ, ситуация в Ливии крайне негативно влияет на ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе. "Через эту страну продолжается переток и иностранных боевиков, идет контрабанда оружия, и у нас общее мнение, что с урегулированием ливийского кризиса можно будет гораздо более продуктивно решать проблемы Сахаро-Сахельского региона, - отметил он. - Будем продолжать содействие странам региона в укреплении их антитеррористического потенциала".

Глава МИД РФ также сообщил, что проинформировал алжирского коллегу о результатах работы Конгресса сирийского национального диалога, который прошел 29-30 января в Сочи.

Сотрудничество в сфере энергетики

Как перспективное стороны оценили и сотрудничество в сфере энергетики, в том числе в рамках Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). "В Алжире по линии этого форума создаются специальные институты, и российские представители бизнеса и государственных структур заинтересованы в том, чтобы активно содействовать этой инициативе", - отметил Лавров. Кроме того, он сообщил, что Алжир по приглашению России присоединится к Международной ассоциации транспортеров нефти. "Нашей общей целью является поддержание цен на нефть и газ на уровне, который был бы взаимоприемлем и выгоден для всех", - заметил в свою очередь Месахель.

Главы МИД России и Алжира подтвердили заинтересованность в наращивании гуманитарных связей. "Увеличивается количество стипендий для алжирских студентов, мы очень рады этому. Помимо этого, есть возможность для сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, других секторах", - указал Месахель.

После переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

"Джебхат ан-Нусра" подлежит уничтожению

На пресс-конференции, отвечая на вопрос о развитии ситуации в Сирии, Лавров заявил, что Москва просит западных коллег, имеющих рычаги влияния на террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), "дисциплинировать эту структуру" для того, чтобы договориться об эвакуации из Восточной Гуты гражданских лиц. "Иначе она подлежит уничтожению, здесь сомнений быть не может", - подчеркнул он.

По его словам, опыт, который был применен в Алеппо по достижению договоренностей с боевиками об организованном выходе, применим и к Восточной Гуте. "Ценой огромных усилий удалось несколько раз договориться о медицинской эвакуации, прежде всего, детей и других нуждающихся в срочной медицинской помощи. Но последующие усилия в более масштабных акциях по выводу оттуда гражданских лиц наталкивались на отказ "Джебхат ан-Нусры", которая хочет этих людей удерживать в качестве живого щита", - констатировал министр.

Лавров подчеркнул, что за призывами прекратить наступление сирийской армии кроется стремление вывести из-под удара эту террористическую группировку. "Проблема в том, что и в Идлибе, и в Восточной Гуте правят бал боевики "Джебхат ан-Нусры", организации, которая объявлена СБ ООН террористической. В соответствии со всеми имеющимися договоренностями борьба с терроризмом не может быть ограничена ничем", - напомнил министр.

"Нас очень тревожит, что по сути дела только сирийская армия и российские ВКС, которые ее поддерживают, пытаются подавить это террористическое подразделение "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и тех, кто с ним сотрудничает", - заключил он.