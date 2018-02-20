Главы МИД РФ и Пакистана обсудят перспективы развития двусторонних отношений

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его пакистанский коллега Хаваджа Мухаммад Асиф проведут во вторник переговоры, на которых обсудят перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

Как отметили в МИД РФ, визит Асифа проходит в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Пакистаном. "Пакистан - важный внешнеполитический партнер нашей страны. В основе сотрудничества Москвы и Исламабада - совпадение или близость позиций по большинству стоящих перед мировым сообществом проблем, включая терроризм и религиозный экстремизм", - указали в дипведомстве.

Борьба с терроризмом

Одним из ключевых направлений сотрудничества, обратили внимание в МИД, является борьба с терроризмом. "Россия продолжит практическое содействие укреплению контртеррористического потенциала Пакистана, в том числе посредством поставок военной техники, - подчеркнули в дипведомстве. - В 2017 году Исламабаду переданы четыре российских транспортно-боевых вертолета Ми-35М, которые будут использоваться при проведении национальных антитеррористических операций".

"В 2016 и 2017 годах состоялось два этапа совместных тактических учений "Дружба" по отработке взаимодействия при выполнении антитеррористических операций в горных условиях", - напомнили в МИД РФ.

Кроме того, указали во внешнеполитическом ведомстве, возможности для совместной работы существенно "расширились после присоединения Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества [ШОС] в качестве полноправного члена в июне 2017 года".

"Поддерживается интенсивный политический диалог, в том числе на высшем уровне. В июне 2017 года на полях саммита ШОС в Астане состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром ИРП [Исламской Республики Пакистан] Навазом Шарифом. В ноябре на полях заседания Совета глав правительств ШОС в Сочи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Пакистана Шахидом Аббаси", - напомнили в МИД.

Общее беспокойство у РФ и Пакистана вызывает ситуация в Афганистане. "Особую озабоченность вызывает расширяющееся влияние в ИРА [Исламской Республике Афганистан] террористической группировки "Исламское государство" (запрещенной в РФ - прим. ТАСС), ее стремление закрепиться на севере и востоке Афганистана", - подчеркнули в дипведомстве.

"Выступаем за региональный подход к урегулированию в Афганистане. Рассчитываем на продуктивность работы московского формата консультаций по афганской проблематике, а также контактной группы "ШОС - Афганистан", - указали в МИД РФ.

Инвестиционная составляющая

Особое внимание главы внешнеполитических ведомств двух стран уделят расширению торгово-экономических связей. Товарооборот в 2017 году составил около $500 млн. "Обсуждение конкретных проектов делового партнерства ведется в рамках Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоялась в пятый раз в Москве в ноябре 2017 года", - проинформировали в МИД.

"Перспективная область делового партнерства - энергетика. Флагманский проект - строительство газопровода "Север - Юг" из Карачи в Лахор в соответствии с подписанным в 2015 году межправсоглашением. 13 октября 2017 года в Исламабаде заключено межправсоглашение о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа, целью которого является создание условий для поставок ПАО "Газпром" СПГ на регазификационные терминалы ИРП", - подчеркнули в дипведомстве.

Там также отметили, что возможность осуществления поставок энергоносителей "рассматривается другими российскими компаниями". "Идет проработка проекта строительства морского трубопровода Иран - Пакистан - Индия (ПАО "Газпром"). Российские специалисты готовы участвовать в модернизации энергетического сектора Пакистана, включая реконструкцию построенных при нашем содействии ТЭС", - обратили внимание в МИД.