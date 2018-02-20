Патрушев обсудит в Ростове-на-Дону вопросы информационной безопасности

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Ростове-на-Дону выездное совещание, посвященное обеспечению информационной безопасности государственных систем и сетей связи. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Совместно с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым Николай Патрушев обсудит с главами регионов, входящих в состав ЮФО, а также с представителями федеральных министерств и ведомств вопросы, связанные с состоянием защищенности информационных ресурсов", - говорится в сообщении.

В частности, предполагается рассмотреть ход исполнения решений Совета безопасности РФ, заседание которого в октябре 2017 года было посвящено этой теме. "Будут обсуждены меры по реализации Доктрины информационной безопасности России и Федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры России, вступившего в силу с 1 января 2018 года, - отметили в СБ РФ. - Планируется сделать акцент на необходимости обеспечения безопасности информационных систем и сетей связи органов государственной власти, государственных учреждений, ключевых промышленных компаний".

В повестку дня совещания также включена проблематика формирования системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ работа по формированию системы патриотического, духовно-нравственного воспитания проводится в рамках реализации национальных приоритетов в области обороны страны, государственной и общественной безопасности, культуры и образования, а также при реализации государственной программы патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годы.

Заседание Совбеза

Основные задачи по обеспечению информационной безопасности обсуждались на заседании Совбеза, которое в октябре 2017 года провел президент РФ Владимир Путин. "Очевидно, что устойчивая работа информационных систем, средств коммуникации и связи, их защищенность имеют для страны стратегическое значение, - отметил он. - Это важный фактор обеспечения суверенитета, обороноспособности, безопасности государства, эффективного развития экономики, социальной сферы, государственного управления на базе передовых, в том числе цифровых, технологий". Российский лидер потребовал учитывать, что уровень угроз в информационном пространстве повышается, число рисков увеличивается, а негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб.

Путин обозначил пять направлений, на которых нужно сконцентрировать усилия: совершенствование госсистемы ликвидации кибератак, повышение защищенности сетей связи, снижение рисков, возникающих в связи с использованием иностранного оборудования и программного обеспечения, повышение безопасности российского сегмента интернета и международное сотрудничество. "Как и в других демократических странах, мы должны бороться с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей, оправдания терроризма, экстремизма, решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества в целом и отдельных граждан", - заявил глава государства. Он заметил, что речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, о каких-то тотальных барьерах и фильтрах. "Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации", - потребовал Путин.