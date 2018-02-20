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Общественные наблюдатели просят ЦИК разобраться с публикацией статьи о Собчак

Политика
20 февраля, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

В жалобе отмечается, что журнал Tatler, на обложке которого размещена фотография кандидата в президенты, не опубликовал информацию о размере и других условиях по размещению агитационных материалов

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Ксения Собчак

Ксения Собчак

© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сеть общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) просит Центризбирком разобраться с публикацией статьи и фотоматериалов в СМИ о кандидате в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

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Как отмечается в жалобе, поданной в ЦИК, агитационный материал появился на сайте журнала Tatler, на обложке мартовского номера которого крупным планом размещена фотография Собчак. При этом в анонсе к выходу данного номера указано, что фотоматериал и статья сделаны в жанре "Встреча с избирателем".

Согласно закону, сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях должны быть опубликованы СМИ не позднее, чем через 30 дней со дня официальной публикации о назначении выборов президента РФ. Информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам размещение своих материалов в тот же срок должны быть представлены в ЦИК или региональный избирком.

Однако, как пояснила ТАСС федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова, журнал "этих требований не выполнил". "Журнал не опубликовал информацию о размере и других условиях по размещению агитационных материалов, отсутствуют и сведения об оплате материалов из избирательного фонда кандидата", - сказала Бабченкова.

Представитель НОМ подчеркнула, что ни она, ни ее коллеги такой информации в открытом доступе не нашли. "Мы считаем, что это грубое нарушение правил предвыборной агитации", - отметила она.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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