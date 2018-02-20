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Лавров: Виталий Чуркин стал дипломатическим наследием России

Политика
20 февраля, 1:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Глава МИД РФ добавил, что Чуркин был талантливым, креативным и смелым человеком, выдающимся дипломатом

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© AP Photo/Ivan Sekretarev

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Виталия Чуркина любят и вспоминают в ООН, он стал уже дипломатическим наследием. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для фильма о российском дипломате на телеканале "Россия 1".

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Виталий Чуркин

Высказывания Виталия Чуркина

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Чуркин был талантливым, креативным и смелым человеком, выдающимся дипломатом.

"Мы очень тесно общались, когда были назначены заместителями министра иностранных дел. Пока в течение длительного периода я был в Нью-Йорке, он успел побывать послом в Брюсселе и Канаде, - сказал глава МИД РФ - Но, наверное, один из самых ярких эпизодов в его карьере, это когда он был специальным представителем на Балканах и внес огромный вклад в урегулирование кризиса в этом регионе - в достижение Дейтонских соглашений и обеспечение законных прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины".

Российский постпред, по мнению Лаврова, полностью раскрылся именно в Совете Безопасности ООН. "До того, когда я стал министром, он работал послом по особым поручениям - занимался сотрудничеством в Арктике, - отметил руководитель дипведомства. - Но мне показалось очевидным, что это было для него маловато". Лавров признался, что был очень рад, когда президент России Владимир Путин сразу поддержал назначение Чуркина на должность постоянного представителя при ООН.

"Его очень любили и до сих пор вспоминают в Нью-Йорке. Это наше дипломатическое наследие", - подчеркнул глава МИД РФ.

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