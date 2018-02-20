Патрушев предупредил о возможных кибератаках против России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Ростове-на-Дону выездное совещание, посвященное обеспечению информационной безопасности государственных систем и сетей связи.

Он предупредил о возможных кибератаках на государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" перед приближающимися выборами президента России, а также об активизации деятельности иностранных разведок, которые разрабатывают сложные сценарии кибератак против РФ.

Затронув тему патриотического воспитания, Патрушев высказал мнение, что образовательные организации пока не стали необходимой основой системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Выборы под угрозой

"В преддверии выборов президента РФ следует ожидать усиления применения политических, экономических и информационных акций", - заявил секретарь Совбеза РФ. Согласно прогнозам, в отношении России могут быть проведены кибероперации, внедрение в оборудование объектов критической инфраструктуры аппаратно-программных закладок, в том числе направленных на нарушение работоспособности государственной автоматизированной системы "Выборы".

В связи с этим Патрушев потребовал "обеспечить строгое соблюдение требований по подключению информационных ресурсов и критических инфраструктур к компьютерным сетям общего пользования, в первую очередь к сети интернет".

Сложные сценарии атак

Иностранные разведки, предупредил Патрушев, активизировались и разрабатывают сложные сценарии кибератак против России. "Отмечается существенное расширение диапазона задач компьютерной разведки спецслужб иностранных государств", - сообщил он.

"Разрабатываются и реализуются сложные сценарии применения программных и технических средств, ориентированных на получение сведений, циркулирующих в информационно-телекоммуникационных сетях и информационных системах объектов критической информационной инфраструктуры РФ", - указал секретарь Совбеза.

Патрушев рассказал, что в результате трех массовых атак вируса-шифровальщика в 2017 году в России было выведено из строя свыше полумиллиона компьютеров. "Заражению подверглись информационные системы МВД России, компаний "Роснефть", "Евраз", - сказал он.

Вместе с тем секретарь Совбеза констатировал, что позиции России в целом в сфере формирования системы международной информационной безопасности укрепились. При этом он раскритиковал ситуацию в Южном федеральном округе, информресурсы которого имеют "высокую степень разведдоступности".

Защитить информацию

Кроме того, по мнению секретаря Совбеза, серьезную угрозу несет использование региональными и местными чиновниками иностранных сервисов Google и Yahoo в служебных целях. "Это системный вопрос для всей России, но в Южном федеральном округе (ЮФО) он стоит особенно остро", - сказал он.

По словам Патрушева, в большинстве органов власти округа акты с мерами по защите информации "пока носят формальный характер". Он подчеркнул, что большое число информационных систем остро ставит вопрос централизованного контроля за их функционированием. По его словам, для этого в ЮФО планируется внедрить единую систему организации и контроля работ по защите информации.

Не качество, а количество

Секретарь Совбеза затронул также тему патриотического воспитания молодежи. По его мнению, госпрограмма по патриотическому воспитанию молодежи на 2016-2020 годы сориентирована в основном на количество мероприятий, а не на качественный результат.

По мнению Патрушева, образовательные организации пока не стали необходимой основой системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. "Деятельность многих военно-патриотических объединений и клубов не имеет единой стратегии, характеризуется ограниченными возможностями, незначительным масштабом охвата молодежи, а также слабыми перспективами развития", - уверен он.

"Отмечаются недостатки в межведомственном взаимодействии в области информационного противодействия экстремистской и террористической идеологии в сфере обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних", - указал секретарь Совбеза. Он напомнил также, что работа по развитию патриотического воспитания требует повышенного внимания. По его словам, эта работа в Южном федеральном округе "в целом позволяет формировать у детей и молодежи общенациональное единство и чувство любви к Родине, способствует сохранению традиционных для России духовно-нравственных ценностей".