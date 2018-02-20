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Лавров: взносы РФ в проекты продовольственной программы ООН за 7 лет составили $370 млн

Политика
20 февраля, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что завершается подготовка соглашения о стратегическом партнерстве на ближайшие три года

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Взносы России на проекты Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в период с 2010 по 2017 год составили $370 млн. Об этом сообщил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с исполнительным директором ВПП ООН Дэвидом Бизли.

"У нас очень добрые отношения с ВПП. За период 2010-2017 годов мы реализовали добровольные взносы на ваши проекты на сумму $370 млн, - сказал министр. - Продолжим сотрудничество, учитывая высокую репутацию ВПП как среди доноров, так и среди реципиентов, прежде всего благодаря вашей линии на уважение норм международного гуманитарного права при реализации проектов в самых разных странах в различных регионах мира".

"Наше сотрудничество осуществляется на основе соглашения о стратегическом партнерстве, сейчас завершается подготовка очередного такого документа на ближайшие три года. Надеюсь, что в самое ближайшее время оно будет подписано", - отметил Лавров.

Бизли со своей стороны выразил надежду на то, что отношения между Россией и ВПП "будут наращивать обороты". "Благодарны за неизменную поддержку. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем спасти еще больше людей от страданий", - сказал он.

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