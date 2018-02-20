Председатель ЦИК России намерена встретиться с врио главы Воронежской области

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова планирует встретиться с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым для обсуждения накопившихся в регионе проблем с организацией выборов. Об этом глава ЦИК сообщила во вторник в ходе заседания рабочей группы комиссии по рассмотрению случая удаления наблюдателей на местных выборах в Воронежской области.

"Я намерена с губернатором сейчас встретиться, надо все наши претензии по предыдущим кампаниям снять. Надеюсь, это будет полезно для всех сторон", - сказала она.

Памфилова выразила надежду на то, что президентская избирательная кампания будет в Воронежской области "качественно иной", чем была думская кампания в 2016 году. "Воронежская область у нас очень проблемная была, слава богу, там новый председатель [областной избирательной комиссии] сейчас наводит порядок, мы готовы помогать", - заметила председатель ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта.