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Председатель ЦИК России намерена встретиться с врио главы Воронежской области

Политика
20 февраля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Элла Памфилова планирует обсудить с Александром Гусевым проблемы с организацией выборов, накопившиеся в регионе

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова планирует встретиться с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым для обсуждения накопившихся в регионе проблем с организацией выборов. Об этом глава ЦИК сообщила во вторник в ходе заседания рабочей группы комиссии по рассмотрению случая удаления наблюдателей на местных выборах в Воронежской области.

"Я намерена с губернатором сейчас встретиться, надо все наши претензии по предыдущим кампаниям снять. Надеюсь, это будет полезно для всех сторон", - сказала она.

Памфилова выразила надежду на то, что президентская избирательная кампания будет в Воронежской области "качественно иной", чем была думская кампания в 2016 году. "Воронежская область у нас очень проблемная была, слава богу, там новый председатель [областной избирательной комиссии] сейчас наводит порядок, мы готовы помогать", - заметила председатель ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Персоны
Гусев, Александр Викторович Памфилова, Элла Александровна
Темы
Воронежская область Выборы президента РФ - 2018
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