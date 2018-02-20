Клубы ассоциации "Друзья Крыма" будут созданы в 30 странах

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Клубы международной ассоциации "Друзья Крыма" появятся в трех десятках стран, сообщил во вторник журналистам вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

СПЕЦПРОЕКТ Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"Примерно в 30 странах на сегодняшний день создаются "клубы друзей Крыма". Это все в рамках работы созданной международной ассоциации "Друзья Крыма", которая была учреждена нашими партнерами из числа иностранцев", - сказал он.

Мурадов не уточнил, о каких странах идет речь. Ранее сообщалось о создании таких клубов в Болгарии, Греции и Сербии.

"Некоторые из наших партнеров [депутатов региональных парламентов зарубежных стран] уже выносили в своих парламентах вопросы Крыма. То есть крымская тема находится на высоком информационном пьедестале, она по-прежнему привлекает внимание", - отметил Мурадов.

По его словам, создаваемые за рубежом клубы ассоциации "Друзья Крыма" демонстрируют "существенные результаты народной и общественной дипломатии". "Нам удается проводить влияние на общественное сознание прежде всего западных государств, потому что именно в этих странах очень мощно обрабатывается это сознание против России, против Крыма", - считает Мурадов.

В ноябре 2017 года в Ялте прошла конференция "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", участники которой - около 90 делегатов из более чем 30 стран - учредили международную ассоциацию "Друзья Крыма". Среди ее целей - добиться признания легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу. Форум собрал гостей из Китая, Японии, Сербии, Абхазии, Сирии, Южной Осетии, стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. В будущем он будет проходить ежегодно в рамках Ялтинского международного экономического форума, что, по мнению властей, позитивно скажется на развитии внешнеэкономической деятельности региона.