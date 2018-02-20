Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клубы ассоциации "Друзья Крыма" будут созданы в 30 странах

Политика
20 февраля, 18:26 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, февраля. /ТАСС

Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов не уточнил, о каких странах идет речь

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Клубы международной ассоциации "Друзья Крыма" появятся в трех десятках стран, сообщил во вторник журналистам вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

СПЕЦПРОЕКТ

Весь Крым

Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"Примерно в 30 странах на сегодняшний день создаются "клубы друзей Крыма". Это все в рамках работы созданной международной ассоциации "Друзья Крыма", которая была учреждена нашими партнерами из числа иностранцев", - сказал он.

Мурадов не уточнил, о каких странах идет речь. Ранее сообщалось о создании таких клубов в Болгарии, Греции и Сербии.

"Некоторые из наших партнеров [депутатов региональных парламентов зарубежных стран] уже выносили в своих парламентах вопросы Крыма. То есть крымская тема находится на высоком информационном пьедестале, она по-прежнему привлекает внимание", - отметил Мурадов.

По его словам, создаваемые за рубежом клубы ассоциации "Друзья Крыма" демонстрируют "существенные результаты народной и общественной дипломатии". "Нам удается проводить влияние на общественное сознание прежде всего западных государств, потому что именно в этих странах очень мощно обрабатывается это сознание против России, против Крыма", - считает Мурадов.

В ноябре 2017 года в Ялте прошла конференция "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", участники которой - около 90 делегатов из более чем 30 стран - учредили международную ассоциацию "Друзья Крыма". Среди ее целей - добиться признания легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу. Форум собрал гостей из Китая, Японии, Сербии, Абхазии, Сирии, Южной Осетии, стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. В будущем он будет проходить ежегодно в рамках Ялтинского международного экономического форума, что, по мнению властей, позитивно скажется на развитии внешнеэкономической деятельности региона.

Смотрите также

Представители 30 стран создали международную ассоциацию "Друзья Крыма" на полуострове

"Форум друзей Крыма" планируется проводить в Ялте ежегодно

Аксенов: "Форум друзей Крыма" сформирует международную площадку народной дипломатии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Ситуация в Крыму
Страны
Сирия Китай Япония Греция Россия Сербия Абхазия Болгария Южная Осетия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама