ЦИК: партии не могут направлять на выборы чиновников в качестве наблюдателей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова потребовала наказать виновных в направлении на избирательный участок во время местных выборов в Воронежской области наблюдателя от "Единой России", который является чиновником местной администрации.

Во вторник в ЦИК прошло заседание рабочей группы по рассмотрению случая удаления наблюдателей с участка во время выборов главы Гаврильского сельского поселения 11 февраля. Три представителя движения "Голос", присутствовавшие на участке в качестве журналистов интернет-издания "Молния", были по просьбе комиссии удалены из помещения для голосования и задержаны полицией. Они рассказали членам Центризбиркома, что на участке присутствовал наблюдатель от "Единой России", работающий в местной администрации.

"Надо все партии и администрации предупредить, что глав администраций, людей, занимающих какие-то должности, не имеют партии права делегировать как наблюдателей", - сказала Памфилова. По ее словам, это фактически является косвенным злоупотреблением служебным положением и нарушает закон.

"Если это выявится, жестко будем наказывать, тем более к партии власти у нас всегда тройной счет", - отметила она.

Памфилова попросила председателя избиркома Воронежской области Сергея Канищева принять меры, "чтобы таких фактов, особенно со стороны "Единой России", не было". "Я прошу вас по этому конкретному случаю - здесь явное нарушение - принять все меры соответствующие, виновные должны быть наказаны", - подчеркнула она.