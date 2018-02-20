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Собчак не считает агитационной публикацию о себе на сайте журнала Tatler

Политика
20 февраля, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Кандидат в президенты отметила, что к журналу нет юридических вопросов

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что не считает агитационным материалом публикацию о ней на сайте журнала Tatler.

Ранее сообщалось, что сеть общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) просит Центризбирком разобраться с публикацией статьи о Собчак. В жалобе отмечалось, что агитационный материал появился на сайте журнала Tatler: на обложке мартовского номера размещена фотография Собчак, при этом издание не опубликовало информацию о размещении агитационных материалов, отсутствуют и сведения об оплате публикации из избирательного фонда кандидата.

"Там нет никакой предвыборной агитации. Это интервью было сделано задолго до начала предвыборной кампании, и, как я понимаю, юридических вопросов к журналу нет", - сказала Собчак на пресс-конференции в ТАСС.

Кандидат подчеркнула, что данный материал "не агитация за кандидата". "Это текст Николая Ускова, главного редактора Forbes, про меня - Ксению Собчак, опубликованный в журнале Tatler, - добавила она.

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