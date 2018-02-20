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Дипломаты РФ и Израиля обсудили вопросы нераспространения ОМУ

Политика
20 февраля, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Заглавы МИД Израиля Алон Ушпиз также провел переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым на тему палестино-израильского урегулирования

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель гендиректора МИД Израиля Алон Ушпиз обсудили во вторник проблематику нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам международной безопасности с упором на проблематику нераспространения ОМУ и контроля над вооружениями", - информировали в МИД.

Израильский дипломат также встретился со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, положение дел в палестино-израильском урегулировании, а также российско-израильские отношения.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
Россия Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
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