Дипломаты РФ и Израиля обсудили вопросы нераспространения ОМУ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель гендиректора МИД Израиля Алон Ушпиз обсудили во вторник проблематику нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам международной безопасности с упором на проблематику нераспространения ОМУ и контроля над вооружениями", - информировали в МИД.

Израильский дипломат также встретился со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, положение дел в палестино-израильском урегулировании, а также российско-израильские отношения.