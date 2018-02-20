Медведев освободил от должности замминистра культуры Олега Рыжкова

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра культуры РФ Олега Рыжкова по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Освободить Рыжкова Олега Владимировича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Как сообщается на сайте Минкультуры, Рыжков непосредственно координировал и контролировал деятельность департамента инвестиции и имущества и департамента государственной охраны культурного наследия.