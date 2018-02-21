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Главы МИД РФ и Сербии выступили против навязывания странам выбора "с нами или против нас"

Политика
21 февраля, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Сергей Лавров и Ивица Дачич подчеркнули, что такая практика "уже привела к усилению недоверия и нестабильности на европейском континенте"

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Ивица Дачич и Сергей Лавров

Ивица Дачич и Сергей Лавров

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия и Сербия выступают против порочной практики навязывания странам выбора "с нами или против нас", которая уже привела к усилению нестабильности в Европе. Об этом говорится в совместной статье глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Ивицы Дачича сербской газете "Политика" и "Российской газете". Статья посвящена 180-летию установления дипломатических отношений между Россией и Сербией.

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"Отличительной чертой сотрудничества остается уважение к выбору и учет интересов друг друга. Москва и Белград - противники порочной практики "с нами или против нас", которая уже привела к усилению недоверия и нестабильности на европейском континенте", - подчеркивается в материале.

"Наши страны осуществляют самостоятельную, прагматичную, взвешенную внешнюю политику, опирающуюся на собственные национальные интересы. При этом мы - безусловные сторонники соблюдения зафиксированных в Уставе ООН основных принципов международных отношений, таких как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров. Последовательно выступаем за преодоление ключевых вызовов и угроз современности, твердо опираясь на международное право", - указали министры.

Лавров и Дачич обратили внимание на то, что политический диалог между двумя странами "динамично развивается в атмосфере доверия и взаимопонимания как на рабочем, так и на высшем уровне - в декабре 2017 года успешно прошел визит президента [Сербии] Александара Вучича в Россию". "С удовлетворением констатируем положительную динамику торгово-экономических и военно-технических связей, успешную реализацию совместных проектов в области энергетики, транспорта, культуры. Наработана прочная договорно-правовая база российско-сербских отношений, которая последовательно расширяется", - отмечается в статье.

"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему раскрытию поистине неисчерпаемого потенциала российско-сербского партнерства. Убеждены, что для их выполнения налицо все необходимые предпосылки, главная из которых - испытанные веками традиции дружбы и доверия, - подчеркнули главы дипведомств. - Будем и впредь всемерно их крепить - на благо нынешних и будущих поколений граждан наших стран".

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Персоны
Дачич, Ивица Вучич, Александар Лавров, Сергей Викторович
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