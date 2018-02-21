В Карелии избирательные участки станут доступнее для людей с плохим зрением

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специальные световые индикаторы для людей с плохим зрением появятся на всех избирательных участках в Карелии на выборах президента РФ 18 марта 2018 года, сообщил в среду председатель избиркома республики Алексей Бахилин.

"Особенностью предстоящей избирательной кампании будет то, что мы абсолютно все избирательные участки оснастим специальными световыми индикаторами, которые предназначены для лиц с ограниченными возможностями, с плохим зрением", - сказал Бахилин в Санкт-Петербурге на круглом столе для международных наблюдателей по вопросам мониторинга выборов президента РФ.

По его словам, в каждом муниципальном районе республики также будут определены избирательные участки, где смогут проголосовать люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении.

Бахилин отметил, что в Карелии ведется активная работа по информированию избирателей. В частности, размещено около 170 баннеров различных форматов с информацией о предстоящих выборах, также используются СМИ, сайты органов власти, видеоэкраны в торговых центрах. Информационная работа ведется в трудовых коллективах 30 крупнейших предприятий региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе избиркома Карелии, на выборах президента РФ в регионе будут работать 470 избирательных участков, более половины из них оборудуют видеокамерами. На 1 января 2018 года в республике зарегистрировано 527 тысяч избирателей.