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Богданов обсудил с представителем Ирака ситуацию в стране и майские выборы

Политика
21 февраля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития Ирака после победы над ИГ

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и бывший министр защиты прав человека Ирака Бахтияр Амин обсудили ситуацию в стране и предстоящие в мае парламентские выборы. Об этом в среду сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации в Ираке и перспективам ее развития в период после ликвидации игиловского присутствия (ИГИЛ - прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ) и в контексте предстоящих в мае в Республике Ирак парламентских выборов", - отметили в МИД РФ.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года и захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава), объявив его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о победе над ИГ в стране.

Однако ранее во вторник спецпредставитель генсека ООН в Ираке Ян Кубиш на заседании Совбеза заявил, что ИГ и ее ячейки продолжают представлять угрозу в Ираке в преддверии парламентских выборов 12 мая. По его словам, по мере того как силовики продолжают зачищать страну от оставшихся боевиков ИГ, основное акцент смещается на подготовку к выборам. При этом эмиссар подчеркнул, что создание безопасной обстановки для организации голосования "является одним из главных поводов для беспокойства".

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