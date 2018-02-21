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Богданов обсудил с Кадри Джамилем реализацию решений Конгресса нацдиалога в Сочи

Политика
21 февраля, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Конгресс принял заявление из 12 пунктов, где говорилось, что будущее Сирии может определять народ страны путем выборов

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с руководителем "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамилем выполнение решений Конгресса сирийского национального диалога.

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Конгресс нацдиалога в Сочи принял заявление из 12 пунктов для урегулирования в Сирии

"В ходе беседы обсуждались шаги по реализации решений состоявшегося в Сочи 30 января Конгресса сирийского национального диалога в контексте политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН", - указали в дипведомстве в среду.

30 января в Сочи завершился Конгресс сирийского национального диалога. Его участники приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В документе отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

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