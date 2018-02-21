Богданов обсудил с Кадри Джамилем реализацию решений Конгресса нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с руководителем "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамилем выполнение решений Конгресса сирийского национального диалога.

"В ходе беседы обсуждались шаги по реализации решений состоявшегося в Сочи 30 января Конгресса сирийского национального диалога в контексте политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН", - указали в дипведомстве в среду.

30 января в Сочи завершился Конгресс сирийского национального диалога. Его участники приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В документе отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.