Никита Исаев заявил об отказе быть доверенным лицом кандидата Грудинина

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Доверенное лицо кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина Никита Исаев заявил о нежелании сохранять этот статус. Свое решение он объяснил тем, что разочаровался в кандидате и коалиции, которая его поддерживает.

"Если честно, меня разочаровала избирательная кампания, которую ведет Коммунистическая партия и их кандидат Грудинин. В этой связи я не считаю необходимым продолжать наличие статуса доверенного лица Грудинина", - сказал Исаев ТАСС.

Причины ухода

Исаев считает, что ни КПРФ, ни сам кандидат в президенты России от этой партии не представили программы социально-экономического развития страны. "Обошлись двадцатью так называемыми "шагами Грудинина", считаю эти шаги исключительным популизмом, допускающим огромное количество противоречий, не тянущими на программу социально-экономического развития, наличие которой у главной оппозиционной силы - КПРФ - является принципиальным, поскольку, на мой взгляд, экономический кризис требует этого", - указал Исаев.

Он также считает, что Грудинин не показал понимания международной обстановки. "На мой взгляд, Грудинин не просто не может представить свою позицию по вопросам взаимоотношений в международной обстановке, но и не особо интересуется этим вопросом. А с учетом сложнейших геополитических вызовов кандидат в президенты обязан заявить исключительно ясную и четкую позицию по этому вопросу", - утверждает он.

Есть у бывшего доверенного лица и серьезные идеологические претензии к политическим союзникам Павла Грудинина. "Я серьезно не доверяю той коалиции, которая выступает от имени Коммунистической партии и непосредственно от кандидата Грудинина. В первую очередь это касается таких участников, как Юрий Болдырев, который является лицом, фиксирующим на себе не просто националистические взгляды, но и почти радикализм", - пояснил Исаев.

Такого рода риторику он считает опасной. "Я считаю, что эта риторика контрпродуктивна и опасна для страны сегодня, поскольку может разорвать страну", - подчеркнул он.

Кроме того, Исаев также отметил, что Грудинин "не способен открыто и честно вести диалог с обществом" и "путается в показаниях", когда журналисты задают ему вопросы относительно зарубежной собственности и счетов в заграничных банках. "Когда кандидат допускает огромное количество противоречий в своих заявлениях, у меня это вызывает недоверие. Я доверенным лицом не могу быть у того кандидата, который вызывает у меня недоверие", - подчеркнул Никита Исаев.

При этом официального заявления о прекращении статуса доверенного лица он пока не подал. "Я думаю, что я направлю [заявление]. Просто не видел в этом какой-то особой необходимости и даже, честно говоря, не изучал регламент по этому поводу, но, наверное, направлю", - добавил он.