Россия предложила СБ ООН провести экстренное заседание по ситуации в Восточной Гуте

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Россия предложила Совету Безопасности ООН провести в четверг экстренное заседание по ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Соответствующую просьбу озвучил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на встрече СБ, посвященной поддержанию международного мира и безопасности.

В дискуссии принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению.

"У нас есть конкретное предложение, - сказал дипломат. - Мы просим [кувейтское] председательство собрать завтра открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте. Я думаю, что это необходимо с учетом той озабоченности, которую мы сегодня слышали, для того, чтобы все стороны могли представить свое видение, понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее".

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. В ООН регулярно выражают обеспокоенность ситуацией в этом районе, призывая создать условия для доставки туда гуманитарной помощи. Выступая на заседании в среду, заместитель постпреда Великобритании утверждал, что Восточная Гута - это "не зона деэскалации, а зона смерти и разрушений".

Во вторник вечером Антониу Гутерриш в письменном заявлении выразил обеспокоенность резким ухудшением ситуации в Восточной Гуте, где, по поступающим сообщениям, за последние двое суток в результате авиаударов и обстрелов погибли более 100 человек. Он призвал Россию, Иран и Турцию добиться прекращения огня в этом районе.