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Более 3,2 тыс. жителей Северной Осетии подали заявления о голосовании по месту нахождения

Политика
21 февраля, 20:53 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, февраля. /ТАСС

По словам председателя регионального избиркома Жанны Моргоевой, более 500 человек подали соответствующее заявление через единый портал госуслуг

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Более 3,2 тыс. жителей Северной Осетии решили воспользоваться возможностью проголосовать по месту пребывания на выборах президента России 18 марта. Об этом в среду сообщила журналистам председатель регионального избиркома Жанна Моргоева.

"Более 3200 избирателей изъявили желание проголосовать на выборах президента РФ по месту фактического нахождения. Из них более 500 человек подали соответствующие заявления через единый портал госуслуг", - сказала Моргоева.

По ее словам, на территории республики будут организованы 347 постоянных и 25 временных избирательных участков. Везде будут установлены камерами видеонаблюдения, а на 62 участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Также на участках будут создаваться условия для голосования избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Всего их по республике 60 тыс. человек. Для них будут устанавливать специальные подъемники, а на место голосования доставят специальным транспортом.

По ее словам, на 1 января 2018 года количество избирателей в регионе составляет 512,6 тыс. человек.

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