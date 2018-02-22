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Турчак предложил протестировать на праймериз единороссов систему онлайн-голосования

Политика
22 февраля, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

По мнению политика, такую систему на выборах органов госвласти нельзя ввести "одним кликом"

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил протестировать на внутрипартийном предварительном голосовании (праймериз) единороссов систему онлайн-голосования. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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"Предлагаю протестировать систему онлайн голосования на внутрипартийном предварительном голосовании", - сказал он в четверг на встрече с представителями приморских молодежных организаций во Владивостоке. Турчак пояснил, что такую систему на выборах органов госвласти нельзя ввести "одним кликом" в связи с тем, что требуется огромный комплекс мероприятий, в том числе защита персональных данных, гарантии голосования без давления со стороны, а также соблюдение тайны волеизъявления. "Все это неизбежно вносит коррективы во временные рамки согласования и внедрения системы электронного голосования граждан", - констатировал он.

По мнению политика, "это действительно важная и решаемая задача". "Давайте вы подумаете над такой моделью, активисты из других регионов подумают, и мы попробуем сложить оптимальный вариант апробации этой идеи", - обратился он к приморским партийцам.

Также, по словам Турчака, в процесс предварительного голосования необходимо активнее включаться молодежи. Он сообщил, что с 2018 года во всех населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек будет реализоваться максимально открытая модель праймериз с участием всех зарегистрированных кандидатов. "Это реальный шанс быть избранными для тех активистов, которые реально работают на территории, общаются с людьми, участвуют в политической жизни своего края", - считает секретарь генсовета единороссов.

При этом Турчак заметил, что одним из наиболее актуальных запросов в "Единой России" сегодня является запрос на обновление кадров и формирование эффективных кадровых лифтов. "Партии есть запрос на обновление кадров, формирование эффективных кадровых лифтов. И с этой задачей созвучен, например, конкурс "Лидеры России", - обратил внимание он. - Поэтому перед руководителями реготделений стоит задача не упустить из вида тех, кто прошел действительно серьезный, многоступенчатый и профессиональный отбор, с этими ребятами нужно работать дальше".

Политик подтвердил, что многие из финалистов конкурса, с которыми он общался, будут востребованы в работе партии, в том числе и на федеральном уровне. "У нас обязательно будет наш партийный кадровый проект", - заключил он.

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