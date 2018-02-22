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Общественная палата будет следить за нарушениями на выборах на специальном сайте

Политика
22 февраля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

На этом портале также собрана информация о количестве заявок от кандидатов в наблюдатели от общественных палат, которые будут работать на избирательных участках по всей стране

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ запустила сайт, посвященный мониторингу нарушений в ходе подготовки и проведения выборов президента в России. Об этом сообщается на сайте палаты в четверг.

"ОП РФ запустила сайт общественныйнаблюдатель.рф - интерактивную карту мониторинга нарушений в ходе подготовки и проведения выборов президента в марте 2018 года", - говорится в сообщении.

На сайте, согласно пресс-релизу, собраны данные о текущем количестве заявок от кандидатов в наблюдатели от общественных палат, "которые будут работать на избирательных участках по всей стране".

В 2017 году в федеральное законодательство были внесены поправки, разрешающие ОП РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. В частности, ОП РФ может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию страны, а региональные палаты - в любую комиссию на территории соответствующего субъекта. Решение о назначении принимает совет палаты или ее руководитель.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта.

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