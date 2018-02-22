Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии в России ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии в Москве Раидом Кримли ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам дальнейшего наращивания российско-саудовского взаимодействия. "Обсуждались также некоторые ключевые темы ближневосточной повестки дня, в частности ситуация в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива", - информировали в министерстве.