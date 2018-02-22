Источник: спецслужбы России и Аргентины провели спецоперацию по борьбе с наркотрафиком

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы России и Аргентины провели совместную спецоперацию по пресечению наркотрафика. Об этом заявил в четверг ТАСС источник в МИД РФ.

"Речь идет о взаимодействии российских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика, - отметил собеседник агентства. - Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий".

"Как только станет возможным поделиться подробностями, это будет сделано", - сказал источник.

По итогам консультаций в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам президента Аргентины Фульвио Помпео подписали меморандум о сотрудничестве, в котором отмечается, что стороны намерены на постоянной основе развивать "взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, торговлей людьми, пиратством, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и прочими транснациональными преступлениями".