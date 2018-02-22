Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Толстой: ПА ОБСЕ направит 111 наблюдателей на выборы президента РФ

Политика
22 февраля, 20:28 дата обновления: 22 февраля, 20:44 UTC+3

Вице-спикер Госдумы выразил надежду, что "многочисленные клише об отсутствии демократии и свободы в России" будут преодолены

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея ОБСЕ направит 111 наблюдателей от 30 различных стран на выборы президента РФ. Об этом сообщил в четверг вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой на встрече с и. о. председателя ассамблеи Георгием Церетели, которая прошла на полях очередной сессии ПА ОБСЕ в Вене.

"111 наблюдателей от ПА ОБСЕ от 30 различных стран приедут на выборы в Россию, их список мы получили и сейчас ждем документы на их аккредитацию", - сказал на встрече Толстой, слова которого приводит его пресс-служба.

"ОБСЕ - авторитетная международная организация, я рад, что у наблюдателей будет возможность дать объективную и честную оценку демократической борьбы", - добавил он. При этом зампредседателя Госдумы напомнил, что в каждой стране "демократия имеет свою специфику". "Поэтому хочется, чтобы многочисленные клише об отсутствии демократии и свободы в России, которые циркулируют в Европе на протяжение последних лет, были нами совместно преодолены", - отметил он.

В свою очередь Церетели подтвердил, что руководство ассамблеи получило приглашение от спикеров обеих палат российского парламента. "Безусловно, мы ценим это приглашение и обязательно ответим на него", - сказал он. Грузинский политик отметил, что представители российского парламента регулярно участвуют в работе миссии наблюдателей на выборах в других странах, в частности, недавно работали с коллегами по ПА ОБСЕ на недавних выборах в Германии. "Роль этих миссий необычайно высока, особенно учитывая одну из главных задач, которую мы перед собой ставим - строительство демократического общества", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Церетели, определен состав миссии наблюдателей, возглавлять которую будет член парламента Германии Михаэль Линк (бывший директор БДИПЧ ОБСЕ). "Мы считаем, что именно такой высокий уровень представительства миссии отвечает взаимным интересам в сфере наблюдения за выборами", - заключил он.

Как сообщал ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, Госдума пригласит на выборы президента РФ наблюдателей от ПА ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Он также подтвердил, что мониторинговую миссию от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Госдума приглашать не собирается. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Толстой, Петр Олегович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама