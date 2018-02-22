Толстой: ПА ОБСЕ направит 111 наблюдателей на выборы президента РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея ОБСЕ направит 111 наблюдателей от 30 различных стран на выборы президента РФ. Об этом сообщил в четверг вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой на встрече с и. о. председателя ассамблеи Георгием Церетели, которая прошла на полях очередной сессии ПА ОБСЕ в Вене.

"111 наблюдателей от ПА ОБСЕ от 30 различных стран приедут на выборы в Россию, их список мы получили и сейчас ждем документы на их аккредитацию", - сказал на встрече Толстой, слова которого приводит его пресс-служба.

"ОБСЕ - авторитетная международная организация, я рад, что у наблюдателей будет возможность дать объективную и честную оценку демократической борьбы", - добавил он. При этом зампредседателя Госдумы напомнил, что в каждой стране "демократия имеет свою специфику". "Поэтому хочется, чтобы многочисленные клише об отсутствии демократии и свободы в России, которые циркулируют в Европе на протяжение последних лет, были нами совместно преодолены", - отметил он. В свою очередь Церетели подтвердил, что руководство ассамблеи получило приглашение от спикеров обеих палат российского парламента. "Безусловно, мы ценим это приглашение и обязательно ответим на него", - сказал он. Грузинский политик отметил, что представители российского парламента регулярно участвуют в работе миссии наблюдателей на выборах в других странах, в частности, недавно работали с коллегами по ПА ОБСЕ на недавних выборах в Германии. "Роль этих миссий необычайно высока, особенно учитывая одну из главных задач, которую мы перед собой ставим - строительство демократического общества", - подчеркнул он. Кроме того, по словам Церетели, определен состав миссии наблюдателей, возглавлять которую будет член парламента Германии Михаэль Линк (бывший директор БДИПЧ ОБСЕ). "Мы считаем, что именно такой высокий уровень представительства миссии отвечает взаимным интересам в сфере наблюдения за выборами", - заключил он. Как сообщал ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, Госдума пригласит на выборы президента РФ наблюдателей от ПА ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Он также подтвердил, что мониторинговую миссию от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Госдума приглашать не собирается. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.