Небензя: боевики сорвали переговоры по урегулированию ситуации в Восточной Гуте

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Боевики, контролирующие Восточную Гуту, сорвали переговоры по урегулированию ситуации в осажденном районе. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

По его словам, в Восточной Гуте "продолжают оставаться несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе связанных с террористическими организациями". Он отметил, что члены вооруженных формирований "сделали заложниками остающихся в Восточной Гуте людей" и не позволяют мирным гражданам "покидать подконтрольные им территории через пункт пропуска в районе Аль-Вафидин".

"Российский центр по примирению враждующих сторон призывал незаконные группировки сложить оружие и урегулировать свой статус, но они сорвали переговоры вчера, 21 февраля", - сообщил дипломат.

Постпред РФ подчеркнул, что "массовый психоз в мировых СМИ", которые в последние дни распространяют "одни и те же слухи" о происходящем в Восточной Гуте, "совершенно не помогает пониманию ситуации". По словам Небензи, в этом районе активно действуют члены организации "Белые каски", которые сотрудничают с террористами и служат источником "хорошо проплаченной дезинформации". Как заявил постпред РФ, если верить распространяемым ими сообщениям, то складывается впечатление, "что вся Восточная Гута состоит из одних больниц и с ними сражается сирийская армия".

При этом сами боевики повсеместно используют медицинские и образовательные учреждения в военных целях, "но эта неудобная правда почему-то не афишируется", отметил постпред РФ при ООН.

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.

Резолюция Совбеза ООН

Проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии до сих пор не согласован, и Россия разработала поправки, которые позволят сделать документ "осмысленным и реалистичным", также сообщил российский постпред.

"В проекте резолюции, который официально подготовлен к голосованию, хотя авторы прекрасно знают, что согласия по нему нет, предлагается простое с виду решение - ввести режим прекращения огня на всей территории Сирии на срок не менее 30 дней. Мы настойчиво интересуемся, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия? Но вразумительного ответа так и не получили", - сказал дипломат.

"Для того чтобы резолюция была осмысленной и реалистичной, российская делегация разработала поправки к ней, которые мы сейчас распространим среди членов Совета", - сообщил он.

Небензя подчеркнул, что Совбез "должен согласовывать выполнимые, а не популистские, оторванные от реальности решения". Чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, отметил Небензя, "требуется долгая и тяжелая работа со сторонами конфликта, чтобы они сели за стол переговоров и выработали параметры прекращения огня". "Другого пути нет", - сказал он. "Если бы можно было резолюциями остановить насилие в горячих точках, то мы бы давно уже жили в совершенно другом мире", - добавил дипломат.

В среду вечером Кувейт и Швеция официально внесли на рассмотрение СБ ООН проект резолюции в поддержку 30-дневного прекращения огня на всей территории Сирии. Согласно документу, перемирие не распространяется на операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Документ также содержит требование к сторонам конфликта о содействии в доставке гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы и проведении эвакуации раненых.