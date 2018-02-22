Партия "Гражданская позиция" хочет стать "Партией прогресса"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минюст РФ получил от политической партии "Гражданская позиция" документы для регистрации смены названия на "Партию прогресса". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"22 февраля 2018 года в Минюст России представлены документы для государственной регистрации изменений в устав и наименование политической партии "Гражданская позиция". Новое наименование политической партии - политическая партия "Партия прогресса", - говорится в ответе пресс-службы Минюста на запрос ТАСС о получении ведомством документов о регистрации "Партии прогресса". "Уведомление о проведении в городе Москве учредительного съезда Партии прогресса 22 февраля 2018 года в Минюст России не поступало", - отмечается в ответе пресс-службы Минюста РФ.

По данным сайта Минюста, политическая партия "Гражданская позиция" была зарегистрирована 29 мая 2012 года. Получить комментарий председателя правления "Гражданской позиции" Дмитрия Чирова агентству не удалось.

В начале 2014 года блогер Алексей Навальный зарегистрировал "Партию прогресса", а в апреле 2015 Минюст лишил ее регистрации, поскольку партия не сумела в установленный срок зарегистрировать необходимое число региональных отделений.

В четверг Виталий Серуканов, утверждающий, что был активистом "Партии прогресса" сообщил о том, что направил 22 февраля в Минюст РФ документы на регистрацию партии под прежним названием. "В Минюст сданы документы на регистрацию Партии прогресса. Сегодня в гостиничном комплексе "Измайлово" прошел съезд уже политической Партии прогресса", - написал он на своей странице в Facebook. Серуканов отметил, что был в Партии прогресса со дня ее основания, а теперь он и группа единомышленников "объединились для развития новой общественно-политической силы без вождей и кабинетных теоретиков".