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Россию в СБ ООН возмутила попытка ограничить выступление Сирии пятью минутами

Политика
23 февраля, 1:46 UTC+3 ООН ООН 23, февраля. /ТАСС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что никаких ограничений выступления Башара Джаафари быть не должно

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

© EPA-EFE/PETER FOLEY

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в четверг возмутился попыткой ограничить выступление сирийской делегации на заседании Совета Безопасности по ситуации в Восточной Гуте пятью минутами. С соответствующей рекомендацией выступил председательствующий в Совбезе в феврале кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби перед тем, как передать слово сирийскому постпреду Башару Джаафари.

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Представитель Сирийской Арабской Республики не согласился с предложением коллеги из Кувейта, после чего в дискуссию вступил постпред РФ. Он подчеркнул, что сирийский постпред имеет прямое отношение к обсуждаемой теме и потребовал дать ему высказаться. "Никаких ограничений его выступления быть не должно", - подчеркнул дипломат.

В своей речи Джаафари подверг резкой критике страны, поддерживающие вооруженные формирования, отвергнув обвинения в том, что Дамаск нарушает международное гуманитарное право. Свое выступление он закончил, пригрозив своим оппонентам попаданием в ад и обвинив их в лицемерии.

По окончании заседания Джаафари в разговоре с журналистами отметил, что его кувейтский коллега "повел себя безответственно", попытавшись помешать ему высказаться. "Это безответственное поведение, продемонстрированное председателем Совета Безопасности на встрече, посвященной ситуации в Сирии, показывает, что кувейтская делегация не выполняет возложенные на нее обязанности", - сказал он.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии
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