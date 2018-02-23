Россия готова поддержать в ООН резолюцию по перемирию в Сирии

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия готова согласовать в Совете Безопасности ООН резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, однако в ней нет гарантий, что боевики будут это перемирие соблюдать. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание на то, что в СБ ООН сейчас "пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней". "При этом нет ответа на вопрос: где гарантия, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска. Гарантий таких нам не дают", - указал глава МИД.

"Для того, чтобы эта резолюция была действенной, а мы готовы согласовать текст, который будет таковым, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находятся внутри Восточной Гуты и вне Восточной Гуты", - отметил он. При этом Лавров подчеркнул, что такие гарантии "должны быть подкреплены гарантиями внешних игроков, прежде всего теми, кто имеет воздействие на экстремистские группировки, засевшие в этом пригороде Дамаска".

"Так что если американцами и их союзниками движет не желание опять нагнетать атмосферу и создавать дополнительные предлоги для продвижения своей идеи смены режима в Сирии, а если ими движет забота о гуманитарном положении в Восточной Гуте, то для того, чтобы договориться, есть все возможности", - добавил он. "Но пока поправку, которая будет на них возлагать ответственность за то, чтобы добиться от боевиков четких гарантий прекращения обстрелов, такую поправку они пока брать отказываются", - подчеркнул министр.

Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая прошлого года между странами - гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.