Делегация РФ в ПА ОБСЕ призвала защищать интересы нацменьшинств без двойных стандартов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские парламентарии считают необходимым защищать права национальных меньшинств на основании единых норм и без применения двойных стандартов. Об этом заявил в пятницу вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой на встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Занньером. Встреча состоялась на полях зимней сессии ассамблеи в Вене.

"Мы исходим из того, что такая работа может быть эффективна только в случае полной объективности и возможности применения единых норм без всяких изъятий ко всем странам", - подчеркнул Толстой, слова которого приводит его пресс-служба. Он отметил, что отсутствие двойных стандартов - единственный способ убедить всех доверять подобного рода миссиям. Парламентарий подтвердил, что в РФ видят усилия, которые предпринимаются под руководством Занньера и ценят их. "Но, тем не менее, не можем не сказать, что на протяжении последних 20 лет проблемы, связанные с русскими в странах Балтии, оставались вне внимания европейских организаций, во всяком случае на это успешно закрывались глаза", - констатировал Толстой.

Он также добавил, что недопустимо защищать права, например, только венгров и при этом не обращать внимание на 15 млн русских, которые пострадают от принятия украинского закона об образовании. "Хочу напомнить, что и гражданская война на Украине разгорелась именно из-за вопроса о языке", - добавил политик.

В ОБСЕ осознают проблемы

В свою очередь, Занньер сообщил, что крайне обеспокоен этим законом и направил соответствующие письма в министерство образования Украины и Государственную телевизионную компанию, "так как политика, проводимая украинскими властями, лишила национальные меньшинства возможности иметь даже отдельные программы на своих родных языках". Он рассказал, что в четверг был в Страсбурге и обсуждал эти вопросы в Совете Европы, в том числе в рамках Венецианской комиссии. "Я заручился их поддержкой и знаю, что и Совет Европы, и Венецианская комиссия будут и дальше работать над этим вопросом", - заверил Занньер.

Кроме того, верховный комиссар ОБСЕ затронул тему нарушения прав национальных меньшинств в Прибалтике. Он выразил озабоченность дискриминационными по отношению к русскому языку законами в Латвии, а также законом об участниках Второй мировой войны, который приравнивает к таковым членов латышского легиона "Ваффен СС".

"К счастью, верховный комиссар прекрасно понимает, что в принятии закона об образовании на Украине есть политическая подоплека и она превалирует над всем остальным", - отметил Толстой по итогам встречи. "По словам господина Занньера, во время его визита на Украину ему пытались объяснить причины принятия такого закона: якобы Россия ведет против Украины войну, а русские на Украине, чтобы доказать, что они украинцы, должны выучить язык", - привел он слова своего собеседника. "Почему русские должны доказывать, что они украинцы, не совсем понятно. Само это утверждение уже является дискриминационным по отношению к одной трети украинского общества", - заключил вице-спикер Госдумы.