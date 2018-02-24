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МИД РФ: закон о реинтеграции Донбасса подтвердил намерение Киева решать конфликт силой

Политика
24 февраля, 9:46 UTC+3

Во внешнеполитическом ведомстве России также считают, что "практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины"

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Здание министерства иностранных дел РФ

Здание министерства иностранных дел РФ

© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса подтверждает, что Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины только силой, заявили в МИД РФ в субботу. Россия при этом надеется, что "западные кураторы" Киева не допустят реализации гибельного для этой страны сценария, отмечается в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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"24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой "реинтеграции Донбасса". Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также заявили, что президент Украины Петр Порошенко, подписав этот закон, "фактически перечеркнул минские соглашения, развязав руки "партии войны". "Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", - считают в министерстве.

"Оставалась пусть и хрупкая, но надежда на то, что президент П. Порошенко, который три года назад лично принимал участие в разработке минских соглашений, а после постоянно твердил о своей приверженности достигнутым договоренностям, все же одумается. Чуда, однако, не произошло. Росчерком пера глава Украины, по сути, подписал приговор минскому "комплексу мер", - заявили в МИД РФ.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что вступление в силу этого закона совпало с годовщиной "государственного переворота, совершенного украинскими националистами в феврале 2014 года". "Выводы напрашиваются сами собой: нынешний киевский режим, придя к власти путем вооруженного путча, не приемлет иных методов, кроме насилия", - говорится в комментарии.

В МИД РФ высказали мнение, что применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. "Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности", - заключили в ведомстве.

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