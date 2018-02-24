Тульский избирком удалил с сайта данные о явке, связанные с тестированием ГАС "Выборы"

ТУЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Избирком Тульской области удалил со своего сайта данные об условной явке избирателей на предстоящих 18 марта 2018 года выборах президента РФ, которые были ошибочно опубликованы в рамках тестирования системы ГАС "Выборы", сообщил журналистам в субботу председатель комиссии Сергей Костенко.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на официальном сайте избирательной комиссии региона в разделе о выборах президента России была обнародована информация о явке избирателей. В частности, опубликованы данные, что явка по всей области составила 40,05%, а на некоторых участках проголосовало около 77% избирателей.

"В рамках подготовки к выборам президента России Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в государственную автоматизированную систему [ГАС] "Выборы". Именно с этим было связано появление условных данных о явке на сайте избирательной комиссии Тульской области", - сказал Костенко.

По его словам, информация, "которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена".