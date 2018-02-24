Главы МИД России и Швеции обсудили гуманитарную резолюцию по Сирии

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросу сирийского урегулирования, в том числе в контексте дискуссий в Совете Безопасности ООН относительно принятия гуманитарной резолюции по Сирии", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе шведской стороны.

Проект резолюции, подготовленный Кувейтом и Швецией, содержит требование об установлении 30-дневного перемирия на всей территории Сирии. Согласно документу, режим прекращения огня не будет распространяться на операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и связанных с нею формирований. В тексте также содержится призыв к сторонам конфликта прекратить блокаду населенных пунктов, позволить международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать раненых.

Изначально голосование по проекту резолюции было намечено на 19:00 мск пятницы, затем перенесено на 22:30. Закрытые консультации Совета Безопасности продолжались до 01:00 мск субботы, однако консенсуса среди делегаций достигнуто не было. Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия готова согласовать резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, если она будет содержать гарантии, что боевики, в первую очередь в Восточной Гуте, будут соблюдать режим тишины и прекратят обстрелы Дамаска.