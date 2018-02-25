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Захарова: выборы в РФ интересны США для продолжения своей внутриполитической риторики

Политика
25 февраля, 14:41 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 25, февраля. /ТАСС

По словам официального представителя МИД, реакция на заинтересованность Соединенных Штатов должна быть обличающей, но спокойной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МАГАДАН, 25 февраля. /ТАСС/. Тема президентских выборов в России интересна США в силу их традиционной вовлеченности во внутренние процессы по всему миру, а также для продолжения своей внутриполитической риторики. Об этом в воскресенье в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое - это для продолжения своей внутриполитической риторики, она не снижает накала. Второй момент - это привычная и традиционная вовлеченность США вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира", - сказала она, добавив, что "правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику других государств, работают и должны работать, с их точки зрения, для всех, кроме одной исключительной страны, которой являются США".

По словам Захаровой, реакция на заинтересованность США во внутриполитических процессах в России должна быть обличающей, но спокойной. "Во-первых, предупреждать, во-вторых, вскрывать все случаи подобных и попыток, и непосредственно самих действий, что мы и делаем. Реагировать, но реагировать достаточно спокойно - это их традиция, они от своих традиций не отказались", - пояснила она.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что США "делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в отношениях в преддверии выборов президента России".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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