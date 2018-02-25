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Аксенов: диалог между российским Крымом и Украиной может наладить "сарафанное радио"

Политика
25 февраля, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Глава Крыма отметил, что граждане Украины в большинстве своем выступают за урегулирование ситуации в Донбассе и за налаживание отношений с РФ

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Налаживанию отношений между российским Крымом и Украиной может помочь только "сарафанное радио", поскольку СМИ на Украине лишены возможности сообщать достоверную информацию о ситуации в республике. Такое мнение в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сарафанное радио. Там - это лучшее средство общения на сегодняшний день, поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют о том, что они (Украина) - демократическое государство. Как инструмент это, конечно, интернет и возможность посетить Крым в том числе", - сказал он, отвечая на вопрос, какие механизмы можно использовать для налаживания диалога между российским Крымом и Украиной.

Глава Крыма отметил, что граждане Украины в большинстве своем выступают за урегулирование ситуации в Донбассе, за налаживание отношений с РФ. "Уровень патриотизма сегодня у жителей Украины, которых толкают на войну с бывшими согражданами, абсолютно близок к нулю. Большинство социологических опросов, которые проводят разные службы на Украине, говорят о том, что подавляющее большинство - за то, чтобы закончить конфликт любой ценой", - отметил он.

По словам Аксенова, ежегодно с территории Украины в Крым прибывает до полумиллиона туристов. "У нас нет никакого предвзятого отношения. Наши друзья, братья, пожалуйста. Ради бога. Все, кто с мирными намерениями приехал, приехал отдыхать, сделать здесь бизнес, будем рады, встречаем их здесь с распростертыми объятиями. Так что все хорошо", - отметил он, добавив, что все положительные изменения на полуострове, которые замечают приезжающие украинцы, - это достижения последних четырех лет.

Аксенов также прокомментировал персональные санкции Запада против него. "Меня это просто не интересует. Смешные абсолютно меры, нас этим не напугать, не знаю, зачем они это делают. На мой взгляд, и эти санкции уйдут, они бесперспективны. Пусть быстрее украинские политики, чиновники думают о том, чтобы с руководством страны, с Россией наладить общий язык. Желаю, чтобы они осознали, что надо думать об интересах своей страны", - заключил глава Крыма.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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