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В Чечне заявили, что запрет на въезд в Латвию не имеет значения для Кадырова

Политика
25 февраля, 19:21 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 25, февраля. /ТАСС

Отмечается, что Рамзан Кадыров предпочитает заниматься решением вопросов своего региона

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Запрет на въезд в Латвию не имеет никакого значения для главы Чечни и для всей республики. Рамзан Кадыров предпочитает заниматься решением вопросов своего региона, сообщил ТАСС министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

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МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранцам из "списка Магнитского"

Как сообщалось, МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского. По данным латвийских СМИ, в списке значится и имя Рамзана Кадырова.

"Не буду говорить язвительно, скажу спокойно: конечно, никакого значения этот запрет не имеет для главы Чечни, которого совершенно не волнует очередной всплеск эмоций латвийских властей в угоду коллегам из НАТО, - сказал Умаров. - Какое значение это (запрет на въезд) может иметь для Чеченской Республики, глава которой предпочитает находиться со своим народом у себя в регионе и заниматься его проблемами? Мы с сожалением относимся к тому, что пытается сейчас выразить Латвийская республика. Жаль, прекрасная страна, хорошая столица".

Ранее в феврале Сейм Латвии утвердил проект решения, который является аналогом американского "закона Магнитского". За этот документ проголосовали 60 депутатов, против высказались семь парламентариев, трое воздержались. В США "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (так называемый "Акт Магнитского") является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР и России в 1974 - 2012 годах. Он вступил в силу в декабре 2012 года.

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