ОП РФ получила более 100 тыс. заявлений от желающих поработать наблюдателями на выборах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ получила более 100 тыс. заявлений от желающих осуществлять наблюдение за выборами президента РФ. Об этом в понедельник в ходе совещания с представителями региональных общественных палат сообщил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов.

"Более 100 тыс. заявлений подано на наблюдение", - информировал он.

Точенов также призвал коллег в регионах не допускать в рабочие группы палат по наблюдению за выборами членов избирательных штабов кандидатов. "Чтобы было чисто и прозрачно, мы не должны совмещать эти две деятельности - быть штабах кандидатов и быть в рабочих группах общественных палат по аккредитации и наблюдению [за выборами]", - указал он отметив, что такое совмещение "законно, но некорректно".

Член ОП РФ Максим Григорьев также напомнил, что общественное наблюдение за выборами от региональных общественных палат и ОП РФ должно носить непартийный характер. "Чтобы мы соблюли абсолютную прозрачность, абсолютную непартийность, никакой ангажированности. Наше наблюдение нейтральный характер носит", - подчеркнул он.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.