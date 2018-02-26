Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОП РФ получила более 100 тыс. заявлений от желающих поработать наблюдателями на выборах

Политика
26 февраля, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Заместитель секретаря ОП Александр Точенов призвал коллег в регионах не допускать в рабочие группы палат по наблюдению за выборами членов избирательных штабов кандидатов в президенты

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ получила более 100 тыс. заявлений от желающих осуществлять наблюдение за выборами президента РФ. Об этом в понедельник в ходе совещания с представителями региональных общественных палат сообщил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

"Более 100 тыс. заявлений подано на наблюдение", - информировал он.

Точенов также призвал коллег в регионах не допускать в рабочие группы палат по наблюдению за выборами членов избирательных штабов кандидатов. "Чтобы было чисто и прозрачно, мы не должны совмещать эти две деятельности - быть штабах кандидатов и быть в рабочих группах общественных палат по аккредитации и наблюдению [за выборами]", - указал он отметив, что такое совмещение "законно, но некорректно".

Член ОП РФ Максим Григорьев также напомнил, что общественное наблюдение за выборами от региональных общественных палат и ОП РФ должно носить непартийный характер. "Чтобы мы соблюли абсолютную прозрачность, абсолютную непартийность, никакой ангажированности. Наше наблюдение нейтральный характер носит", - подчеркнул он.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский метрополитен. Досье
2
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
3
Источник: в Таиланде блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку обвиняют в нелегальной работе
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Тарпищев: МОК может восстановить в правах Олимпийский комитет России к 28 февраля
6
Насколько хороши новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+
7
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
Темы дня
Новости партнеров
Реклама