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Рябков: РФ встревожена угрозами применения силы против Сирии

Политика
26 февраля, 10:12 дата обновления: 26 февраля, 10:54 UTC+3

Также замминистра иностранных дел России отметил, что всем, кто демонстрировал "повышенную озабоченность" гуманитарной ситуацией в Сирии, необходимо следовать решениям СБ ООН

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва крайне встревожена угрозами приминения силы против Дамаска со стороны ряда стран, в том числе США, это противоречит резолюции СБ ООН 2401. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Для нас крайне тревожными выглядят сообщения о том, что на фоне общего усиления риторики против Дамаска и антироссийской риторики в Вашингтоне вновь слышатся угрозы применения силы, противоправной, незаконной, - сказал Рябков. - Для этого ищутся предлоги, это полностью противоречит смыслу и содержанию резолюции СБ ООН 2401".

США должны без каких-либо исключений и изъятий следовать резолюции СБ ООН 2401, иное поведение будет означать нарушение принятого документа, заявил  Рябков.

"Для нас в контексте резолюции СБ ООН 2401 важно, прежде всего, то, что в документе содержится призыв к сирийским сторонам интенсивным образом заниматься нахождением необходимых решений", - сказал он.

"Домашнее задание" [для западных партнеров], как я бы его сформулировал, сводится к тому, что всем тем, кто в последнее время демонстрировал "повышенную озабоченность" гуманитарной ситуацией в Сирии, необходимо в полном объеме, без изъятий и каких-то исключений для себя следовать решениям, которые вырабатываются СБ ООН, - отметил он. - Иное поведение будет означать нарушение США и их единомышленниками требований резолюции СБ ООН 2401".

СБ ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Как заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, Россия "поддержала этот документ, поскольку он побуждает сирийские стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий, выполнению ранее согласованных договоренностей на этот счет и переговорной работе по общей деэскалации и установлению длительных гуманитарных пауз на всей территории страны". Дипломат обратил особое внимание на то, что перемирие не распространяется на операцию против террористических организаций в Сирии, которая, по его словам, "будет продолжена".

 

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич Небензя, Василий Алексеевич
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