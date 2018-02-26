Комиссия СФ 28 февраля представит ежегодный доклад о вмешательстве в дела России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на пленарном заседании в среду представит ежегодный доклад о вмешательстве в суверенные дела России извне. Такое решение принято на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в понедельник.

Как пояснил на заседании комитета член временной комиссии Олег Морозов, доклад находится в высокой степени готовности. По его мнению, это будет "достаточно серьезный, солидный продукт, который не стыдно будет представить потом и прессе, и стране, и палате".

"Это объемный документ - около 90 страниц. Три раздела доклада будут представлены в закрытом режиме, а для публичного опубликования в докладе изложена смысловая часть этих закрытых сюжетов", - сказал сенатор.

Он пояснил, что это связано с тем, что в докладе использовались материалы конфиденциального характера, для служебного пользования. "Поэтому они не могут быть представлены в открытом режиме", - добавил Морозов.

Ранее глава временной комиссии Совфеда Андрей Климов сообщил ТАСС, что в последних числах февраля будет подготовлен соответствующий ежегодный доклад - его версия, предназначенная для публикации. Параллельно, по его словам, готовится закрытая версия доклада, которая "в обозримом будущем" публиковаться не будет.

Также сенатор рассказал, что при подготовке ежегодного доклада комиссия насчитала около 100 случаев вмешательства США в суверенные дела порядка 60 стран мира за последние более чем 70 лет. Помимо прочего, в докладе пойдет речь и о попытках вмешательства в президентскую предвыборную кампанию, которая проходит сейчас в России. Выборы главы государства пройдут 18 марта.