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СФ подготовит заявление в связи со вступлением в силу закона о реинтеграции Донбасса

Политика
26 февраля, 11:00 дата обновления: 26 февраля, 11:09 UTC+3

По словам сенатора Константина Косачева, международным парламентским ассамблеям предложат "дать оценку тому, что закон радикальным образом противоречит комплексу минских соглашений и резолюции СБ ООН"

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам подготовит проект заявления в связи со вступлением в силу на Украине закона о реинтеграции Донбасса, документ может быть рассмотрен на заседании палаты 28 февраля. Об этом в понедельник сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

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"Закон вступил в силу в эту субботу, сейчас мы впервые имеем возможность как-то на это реагировать. Тем более что реагировать, на мой взгляд, надо. Есть предложение выйти с инициативой подготовки проекта заявления Совета Федерации на этот счет... А выносить или не выносить этот проект на пленарное заседание, будет принимать решение завтрашний совет палаты", - сказал Косачев.

Как пояснил сенатор, сейчас идет работа по подготовке текста заявления. "Мы в нашем проекте заявления имеем в виду заложить призыв к международным парламентским ассамблеям дать оценку и этого закона о реинтеграции, и закона об образовании, и недавним совершенно чудовищным событиям вокруг российского центра науки и культуры", - сказал Косачев.

По его словам, парламентарии предложат дать оценку тому, что данный закон радикальным образом противоречит комплексу минских соглашений и соответствующей резолюции Совбеза ООН, которая эти соглашения сертифицировала.

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Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса) вступил в силу 24 февраля.

Верховная рада приняла документ 18 января. Президент Петр Порошенко подписал этот документ 20 февраля, а 23 февраля он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". 

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