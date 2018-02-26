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Яровая считает "заказной истерикой" статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде

Политика
26 февраля, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Зампред Госдумы выразила уверенность, что "у простых в американцев, как и у любого адекватного человека, эта заказная истерика вызывает отвращение"

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Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Статья газеты New York Post, где хоккеисты РФ названы "командой без страны", разоблачает это издание в обслуживании антироссийской политики и является не чем иным, как заказной истерикой. Такое мнение высказала в понедельник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами

Российские хоккеисты в финале турнира на Олимпиаде обыграли сборную Германии со счетом 4:3. По итогам матча на сайте New York Post был опубликован материал с заголовком "Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" (A team without a country wins hockey gold).

"Заголовок точно идентифицирует, СМИ какой страны способно на такое. Газета New York Post, действующая в контексте американской политики русофобии, перестаралась и поставила диагноз политике США: "патология лживой ненависти и грязных технологий", - сказала Яровая журналистам. "Издание, видимо, разоблачило себя в том, что обслуживает антироссийскую политику и мобилизовано информационным наемником", - добавила она.

По мнению парламентария, "здесь тот случай, когда самонадеянная безнаказанность в привычке лгать и манипулировать сильно подвела политическую элиту США". Зампред Госдумы не сомневается, что "у простых в американцев, как и у любого адекватного человека, эта заказная истерика вызывает отвращение".

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"Эта выходка написана под диктовку тех, кто провернул всю подлость против Олимпиады, против всех наших спортсменов, против России и впал в бешенство от того, что не получил желаемого результата!" - подчеркнула Яровая. "Они так и не поняли, что народ нашей страны - и есть команда России, достоинство которой никогда и никем не было и не будет сломлено", - заключила она.

Российские спортсмены выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Членство ОКР будет восстановлено после проверки антидопинговых служб, которые должны подтвердить отсутствие новых нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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