Яровая считает "заказной истерикой" статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Статья газеты New York Post, где хоккеисты РФ названы "командой без страны", разоблачает это издание в обслуживании антироссийской политики и является не чем иным, как заказной истерикой. Такое мнение высказала в понедельник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Российские хоккеисты в финале турнира на Олимпиаде обыграли сборную Германии со счетом 4:3. По итогам матча на сайте New York Post был опубликован материал с заголовком "Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" (A team without a country wins hockey gold).

"Заголовок точно идентифицирует, СМИ какой страны способно на такое. Газета New York Post, действующая в контексте американской политики русофобии, перестаралась и поставила диагноз политике США: "патология лживой ненависти и грязных технологий", - сказала Яровая журналистам. "Издание, видимо, разоблачило себя в том, что обслуживает антироссийскую политику и мобилизовано информационным наемником", - добавила она.

По мнению парламентария, "здесь тот случай, когда самонадеянная безнаказанность в привычке лгать и манипулировать сильно подвела политическую элиту США". Зампред Госдумы не сомневается, что "у простых в американцев, как и у любого адекватного человека, эта заказная истерика вызывает отвращение".

"Эта выходка написана под диктовку тех, кто провернул всю подлость против Олимпиады, против всех наших спортсменов, против России и впал в бешенство от того, что не получил желаемого результата!" - подчеркнула Яровая. "Они так и не поняли, что народ нашей страны - и есть команда России, достоинство которой никогда и никем не было и не будет сломлено", - заключила она.

Российские спортсмены выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Членство ОКР будет восстановлено после проверки антидопинговых служб, которые должны подтвердить отсутствие новых нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане.