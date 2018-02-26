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Лавров обсудит с главой МИД Франции 27 февраля Сирию, Украину и ситуацию в КНДР

Политика
26 февраля, 11:32 дата обновления: 26 февраля, 12:09 UTC+3

В МИД РФ подчеркнули, что стороны также обсудят взаимодействие России и Франции в ОБСЕ и Совете Европы

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит во вторник с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове. Об этом заявили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Из международных тем приоритетное внимание будет уделено урегулированию сирийского кризиса, развитию ситуации на Украине, Ближнем Востоке, Корейском полуострове, взаимодействию России и Франции в ОБСЕ и Совете Европы", - отметили в МИД РФ.

"Министры также затронут вопросы подготовки визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию в мае этого года, в рамках которого французский лидер планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя", - информировали на Смоленской площади.

Там также подчеркнули, что "российско-французские отношения характеризуются интенсивным диалогом на высшем и высоком уровне". "За прошедший год состоялось шесть личных встреч министров иностранных дел двух стран, - напомнили в дипведомстве. - Франция всегда была и остается важным партнером России. Наши страны - постоянные члены СБ ООН, и в этом качестве они несут особую ответственность за поддержание международной безопасности и стабильности".

"Несмотря на то, что наши позиции не всегда совпадают, совместные усилия двух государств способны существенно снизить напряженность как в европейских делах, так и в более глобальном плане, не говоря уже о многих региональных кризисах, в урегулирование которых так или иначе вовлечены Россия и Франция", - отметили в МИД РФ.

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович
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Ситуация на Корейском полуострове
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