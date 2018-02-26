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Чижов заявил, что ЕС отложил продление черного списка для РФ

Политика
26 февраля, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

В черный список Европейского Союза для России входят 150 физических лиц и 38 организаций

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Продление Евросоюзом черного списка против РФ отложено, поскольку страны не хотят принимать автоматических, необдуманных решений. Такое мнение постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов высказал в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

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"Я думаю, что главная причина того, что это не было сделано сегодня, - это то, что некоторые страны ЕС еще на предыдущем витке полгода назад предупреждали остальных и руководство ЕС, что эта тема достаточно серьезная и момент достаточно чувствительный, чтобы не принимать автоматических решений, а обсуждать каждый раз эту ситуацию. Формальная причина, которая объявлена, что не все страны завершили необходимые внутренние процедуры", - сказал он.

Чижов пояснил, что формальное решение о продлении черного списка ЕС для России должно быть принято на уровне Совета ЕС до 15 марта, поскольку именно 15 марта заканчивается действие этого пакета санкций. "Для того, чтобы продлить санкции, им требуется заседание Совета ЕС, то есть министерский уровень. Это не обязательно должны быть министры иностранных дел, могут быть министры транспорта или сельского хозяйства", - отметил он.

В черный список ЕС для России входят 150 физических лиц и 38 организаций.

Пакеты санкций

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономический, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Секторальные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции, которые были продлены данным решением, включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.

Они также включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, в том числе на шельфе или в полярных условиях.

Помимо экономических санкций, у ЕС действуют еще два независимых санкционных пакета по Украине. Во-первых, это индивидуальные ограничительные меры - запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти) в отношении 150 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские - это органы управления и военные структуры провозглашенных на востоке Украины ЛНР и ДНР. Срок действия данного пакета - до 15 марта 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Наконец, третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав России, действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

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Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич
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Кризис на Украине Санкции в отношении России
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