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Досрочное голосование на выборах президента России начнется в США 5 марта

Политика
26 февраля, 21:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, февраля. /ТАСС

Для проведения выборов будут организованы избирательные участки в посольстве в Вашингтоне и генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне, а также дополнительные пункты в 15 городах

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ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на предстоящих выборах президента России начнется в США 5 марта с города Денвер (штат Колорадо). Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу "НТВ Америка", полная видеозапись которого была распространена в понедельник российской дипмиссией.

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Он напомнил, что для проведения выборов на территории США будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений - в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).

"Мы организуем избирательные участки в 15 городах дополнительно... 5 марта будет проведено досрочное голосование в Денвере, 7 марта - в Канзас-Сити (штат Миссури), 10 марта - в Орландо (штат Флорида), Сакраменто (штат Калифорния), 11 марта - в Атланте (штат Джорджия), в Бостоне (штат Массачусетс), Далласе (штат Техас), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Майами (штат Флорида), Миннеаполисе (штат Миннесота), Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско (штат Калифорния), Сан-Хосе (штат Калифорния), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Чикаго (штат Иллинойс)", - отметил посол. Таким образом, у россиян будет возможность проголосовать в 19 американских городах.

По словам Антонова, имеющим американское гражданство россиянам "не все равно", что будет происходить в России. Он рассказал, что проживающие в США соотечественники обращаются к нему с просьбой объяснить, где можно проголосовать на выборах президента РФ. "Наше посольство сделает все возможное для того, чтобы полностью реализовать конституционное право каждого гражданина, чтобы они имели возможность прийти конкретно в определенный день и проголосовать, выразить свою волю", - подчеркнул Антонов. Он пояснил, что для голосования не нужно предварительно записываться, а необходимо лишь иметь при себе общегражданский или заграничный паспорт.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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