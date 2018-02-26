Посол РФ встретится с замглавы британского МИД из-за ситуации в Восточной Гуте

ЛОНДОН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко встретится 27 февраля с заместителем главы британского МИД Аланом Данканом в связи с ситуацией в Восточной Гуте. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе посольства России в Великобритании.

"Завтра посол встречается во второй половине дня с Аланом Данканом", - сказал представитель пресс-службы.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил в понедельник в парламенте, что Яковенко вызван в британский МИД в связи с ситуацией в пригороде Дамаска, Восточной Гуте. "Я пригласил российского посла прийти в МИД и рассказать о планах его страны по выполнению резолюции 2401 (СБ ООН)", - сказал Джонсон, слова которого распространила пресс-служба МИД Великобритании.

Британский дипломат также заявил, что дал указание постоянному представительству страны при ООН созвать заседание Совета Безопасности по этой теме.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза, включая Россию. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против террористической группировки "Исламское государство" ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Как сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу, по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза, которая позволит мирным жителям безопасно покинуть этот район.