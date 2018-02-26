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Лавров призвал коалицию США срочно принять шаги для выполнения резолюции СБ ООН

Политика
26 февраля, 21:45 UTC+3

Министр иностранных дел РФ в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ сообщил о конкретных шагах, осуществляемых российскими военными в поддержку усилий по решению гуманитарных проблем в Сирии

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем призвал коалицию США в Сирии срочно предпринять шаги для выполнения резолюции СБ ООН 2401. Об этом сообщили в понедельник в российском дипведомстве по итогам беседы, состоявшейся по инициативе германской стороны.

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Главы внешнеполитических ведомств "обменялись мнениями но вопросам сирийского урегулирования в контексте развития ситуации в Сирии и задач практической реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2401", - отметили в МИД РФ.

"Сергей Лавров подробно проинформировал о конкретных шагах, осуществляемых российскими военными в поддержку усилий по решению гуманитарных проблем в Восточной Гуте и призвал участников возглавляемой США коалиции срочно предпринять аналогичные действия для обеспечения выполнения резолюции 2401 по всей территории Сирии, включая район Эт-Танфа, лагерь беженцев Эр-Рукбан и Ракку", - обратили внимание в министерстве.

Ранее в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза, которая позволит мирным жителям безопасно покинуть этот район.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Лавров, Сергей Викторович Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
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