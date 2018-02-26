Посольство РФ в Бухаресте назвало бредом сообщение СБУ о планах устроить поджоги в школах

БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Бухаресте назвало "бредовой выдумкой" распространенную Службой безопасности Украины информацию о том, что российские спецслужбы якобы планируют совершить поджоги в школах с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области. Об этом говорится в комментарии, который в понедельник опубликован на сайте дипломатического представительства.

В посольстве отметили, что целый ряд румынских СМИ легко подхватил и растиражировал запущенную на Украине информационную утку о российских спецслужбах. "Киевский режим хотел бы отвлечь внимание своих соседей от последовательно проводимой им политики насильственной украинизации, наиболее ярко проявившейся в принятии дискриминационного закона "Об образовании". Нынешняя провокация СБУ нацелена, помимо прочего, на то, чтобы, выставив Россию общим врагом, добиться от Бухареста, Будапешта и Варшавы отказа от совместного противодействия массовому нарушению прав своих соотечественников на Украине, а также убедить их в том, что в этом деле не нужно и вспоминать о дискриминации русского языка, на котором говорит самое крупное "национальное меньшинство" страны", - указали в посольстве на цели организаторов провокации.

"Очередные бредовые выдумки украинских неонацистов, пользующихся широкой поддержкой Вашингтона, можно было бы и проигнорировать как полностью лишенные оригинальности, - подчеркивается в заключение комментария. - Однако посольство не может с сожалением не отметить, что подобные провокации нацелены в первую очередь на то, чтобы максимально отравить атмосферу отношений Румынии, Венгрии, Польши, да и Евросоюза в целом с Россией, подорвать перспективы прагматической нормализации межгосударственных отношений и снижения военно-политической напряженности в рамках нашего общего европейского дома".

Пресс-центр СБУ 23 февраля распространил информацию, что российские спецслужбы якобы планируют совершить поджог в двух школах с преподаванием на румынском языке в Черновцах. Чуть позже в МИД Румынии сообщили, что предпринимают шаги для получения дополнительной информации о ситуации и ожидают содействия от украинских властей.