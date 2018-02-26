Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.02:
$ 55.92
€ 68.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ в Бухаресте назвало бредом сообщение СБУ о планах устроить поджоги в школах

Политика
26 февраля, 21:57 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 26, февраля. /ТАСС

В посольстве отметили, что подобные провокации "нацелены в первую очередь на то, чтобы максимально отравить атмосферу отношений Румынии, Венгрии, Польши, да и Евросоюза в целом с Россией"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Бухаресте назвало "бредовой выдумкой" распространенную Службой безопасности Украины информацию о том, что российские спецслужбы якобы планируют совершить поджоги в школах с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области. Об этом говорится в комментарии, который в понедельник опубликован на сайте дипломатического представительства.

В посольстве отметили, что целый ряд румынских СМИ легко подхватил и растиражировал запущенную на Украине информационную утку о российских спецслужбах. "Киевский режим хотел бы отвлечь внимание своих соседей от последовательно проводимой им политики насильственной украинизации, наиболее ярко проявившейся в принятии дискриминационного закона "Об образовании". Нынешняя провокация СБУ нацелена, помимо прочего, на то, чтобы, выставив Россию общим врагом, добиться от Бухареста, Будапешта и Варшавы отказа от совместного противодействия массовому нарушению прав своих соотечественников на Украине, а также убедить их в том, что в этом деле не нужно и вспоминать о дискриминации русского языка, на котором говорит самое крупное "национальное меньшинство" страны", - указали в посольстве на цели организаторов провокации.

"Очередные бредовые выдумки украинских неонацистов, пользующихся широкой поддержкой Вашингтона, можно было бы и проигнорировать как полностью лишенные оригинальности, - подчеркивается в заключение комментария. - Однако посольство не может с сожалением не отметить, что подобные провокации нацелены в первую очередь на то, чтобы максимально отравить атмосферу отношений Румынии, Венгрии, Польши, да и Евросоюза в целом с Россией, подорвать перспективы прагматической нормализации межгосударственных отношений и снижения военно-политической напряженности в рамках нашего общего европейского дома".

Пресс-центр СБУ 23 февраля распространил информацию, что российские спецслужбы якобы планируют совершить поджог в двух школах с преподаванием на румынском языке в Черновцах. Чуть позже в МИД Румынии сообщили, что предпринимают шаги для получения дополнительной информации о ситуации и ожидают содействия от украинских властей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Страны
США Польша Россия Украина Венгрия Румыния
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
2
"Аэрофлот" увеличил нормы провоза ручной клади
3
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Управделами президента РФ опровергло причастность отряда "Россия" к "кокаиновому делу"
7
Reuters: инвесторы США хотят при помощи Вашингтона выкупить залог "Роснефти" в Citgo
Темы дня
Новости партнеров
Реклама