Богданов обсудил с египетскими дипломатами в Каире проблемы Ближнего Востока

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в понедельник в ходе консультаций с египетскими дипломатами в Каире ключевые проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"26 февраля в Каире состоялись консультации специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М. Л. Богданова с заместителем министра иностранных дел А. Рамаданом и личным представителем министра Я. Эльви", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе беседы затрагивались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. "Был также проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам Ближнего Востока и Северной Африки. С обеих сторон был подчеркнут настрой на продолжение совместных усилий в целях поиска политико-дипломатических развязок кризисных ситуаций, в т. ч. в Сирии, Ливии, Йемене. Особое внимание было уделено палестинской проблематике", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.