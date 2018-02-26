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Богданов обсудил с египетскими дипломатами в Каире проблемы Ближнего Востока

Политика
26 февраля, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

В ходе общения также поднимались актуальные вопросы двусторонней повестки дня

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в понедельник в ходе консультаций с египетскими дипломатами в Каире ключевые проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"26 февраля в Каире состоялись консультации специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М. Л. Богданова с заместителем министра иностранных дел А. Рамаданом и личным представителем министра Я. Эльви", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе беседы затрагивались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. "Был также проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам Ближнего Востока и Северной Африки. С обеих сторон был подчеркнут настрой на продолжение совместных усилий в целях поиска политико-дипломатических развязок кризисных ситуаций, в т. ч. в Сирии, Ливии, Йемене. Особое внимание было уделено палестинской проблематике", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Сирия Ливия Йемен Египет Россия Израиль Палестина
Темы
Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт
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