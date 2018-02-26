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Рогозин ответил "Новой газете" советом "изучать матчасть"

Политика
26 февраля, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Вице-премьер опроверг информацию о том, что его племянник якобы входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и заявил, что у него "вообще никогда не было племянников"

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал публикацию "Новой газеты", в которой фигурирует названный его "племянником" некий Роман Рогозин. В сообщении, размещенном в понедельник на странице в Facebook, вице-премьер опроверг наличие подобных родственников.

"Новая газета" в последнее время отметилась несколькими выпадами против меня <...> В сегодняшнем номере написали, будто мой "племянник" входит в советы директоров ряда оборонных предприятий, и это - очень плохо", - написал он.

"Нет у меня племянника по имени Роман. И никогда не было. У меня вообще никогда не было племянников. Никогда мои несуществующие племянники не входили в советы директоров перечисленных в вашей публикации компаний", - добавил Рогозин.

Как отметил вице-премьер, с учетом того, что в реестр ОПК входит около 1,5 тыс. предприятий, "вполне вероятно, что среди двух миллионов их сотрудников найдутся не только Ивановы, Петровы и Сидоровы, но и обладатели моей фамилии". В заключение Рогозин призвал "изучать матчасть, прежде чем за перо браться".

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